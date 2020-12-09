تولى مهمات عسكرية في حربي العراق وأفغانستان .. تعرف على «لويد أوستن» وزير الدفاع الأمريكي الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن اختيار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع ضمن الإدارة الأمريكية الجديدة ليصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى المنصب.

ويملك الجنرال المتقاعد لويد أوستن خبرة كبيرة في ملفات الشرق الأوسط، وهو قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي.

تخرج وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن من أكاديمية ويست بوينت لسلاح الجيش الأميركي، والتحق بالمؤسسة العسكرية الأمريكية في عام 1975، وبرز اسمه كثيرا بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001.

وترأس أوستن القيادة الوسطى الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط سانتكوم بين عامي 2013 و2016.

وتولى أوستن مهمات عسكرية متعددة خاصة في حربي العراق وأفغانستان، فضلا عن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.