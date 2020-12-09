جو بايدن : العالم لن يتخلص من فيروس كورونا سريعا

قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأن العالم لن يتخلص من فيروس كورونا سريعا، مضيفا أن الـ100 يوم الأولى من ولايته ستطلب أن يكون ارتداء الكمامات إجباريا.

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