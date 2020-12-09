تبدأ من 75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.. الرئيس السيسي يصديق على زيادة بدل المعلمين



نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة

ونص القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية زيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيه إلى مبلغ 180 جنيه وفقا للمستوى الوظيفى للمعلم وتقدر التكلفة السنوية لتلك الزيادة على الخزانة العامة للدولة بنحو 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وجاءت الزيادة فى البدل محددة بالفئات التالية:

180 جنيها شهريا لكبير المعلمين

165 جنيها لمعلم خبير

125 جنيها لمعلم أول (أ)

100 جنيه لمعلم أول

75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد