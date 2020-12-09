"العليا الأمريكية" ترفض طعنا لنواب موالين لترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، طعنا قانونيا من الجانب الجمهوري يسعى إلى رفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسية.
وأصدرت المحكمة بيانا قصيرا قالت فيه إنها ترفض الطعن الذي قدمه عضو الكونجرس مايك كيلي وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا.
ودفع كيلي بأن معظم بطاقات الاقتراع البريدية في الولاية التي تزيد على 2.6 مليون بطاقة لم تكن قانونية، وسعى إلى إبطالها.
وجاءت مساعي كيلي، وهو من أقرب حلفاء ترامب، وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا، ضمن مساعي الرئيس المنتهية ولايته لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
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