حصر عددي| تقدم دراج والحلو في انتخابات النواب بدائرة سمنود في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
أظهر الحصر العددي لأصوات دائرة سمنود في محافظة الغربية ونصيبها مقعد واحد، في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2020، تقدم أحمد دراج بحصوله على ٥١٦٤٧ صوتًا، يليه محمود الحلو بـ ٤٧١٠٤ صوتًا.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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