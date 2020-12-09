مصر.. مقتل 40 إرهابياً وتدمير437 وكراً شمال سيناء في 3 أشهر

سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 40 إرهابياً شديدي الخطورة في عمليات عسكرية في سيناء شمال شرق البلاد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشفت مصادر مصرية لـ«الاتحاد» عن مقتل الإرهابي عبد القادر سويلم أمير تنظيم «داعش» في شرق العريش بمنطقة «العجره ونجع شيبانه» شمالي سيناء، وبصحبته عدد من الإرهابيين فى مداهمات للجيش المصري أمس.

وقالت المصادر إن سويلم كان أحد المتورطين فى مجزرة «مسجد الروضة» الإرهابية التي استشهد فيها أكثر من 300 من أهالى سيناء خلال صلاة الجمعة في نوفمبر 2017.

وقال الجيش المصري في بيان له، إنه تم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الحالي تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً شديدي الخطورة في سيناء، كما تم القبض على 12 آخرين، موضحين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ولفت البيان العسكري المصري إلى استشهاد وإصابة ضابطين و4 من ضباط الصف والجنود، كما ذكرت القيادة العاملة للجيش المصري، أنه تم أيضاً تدمير 437 وكراً وملجأ ومخزناً للمواد المتفجرة، كما كشف إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة من الحدود الغربية، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.

وأوضحت مصادر سيناوية لـ«الاتحاد» أن خلال الفترة الماضية تم تحرير القرى التي حاول «الدواعش» طرد أهاليها وتنفيذ عمليات إرهابية فيها، بل واعتمدوا على استراتيجية تفخيخ المنازل فى قرى «قاطية» و«إقطية»، موضحاً أن كل الأهالي عادوا إلى منازلهم بسلام بحماية الجيش المصري. ويقوم الجيش المصري ومعه قوات من الشرطة منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة إرهابي وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات للمتحدث العسكري المصري.