بسبب لفظ عنصري.. توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بدوري الابطال

رياضة 2020-12-08 | 21:40 2,908 مشاهدة توقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ضيفه باشاك شهير التركي في دوري أبطال اوروبا، قبل قليل. المباراة تقام بين الفريقين على ملعب بارك دي برنس ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دوري المجموعات. وتوقف اللقاء بسبب طرد أحد أعضاء النادي التركي وبحسب التقرير فإن الحكم تلفظ بلفظ عنصري تجاهه. لاعبو الفريق التركي خرجوا لغرف الملابس وتبعهم لاعبي باريس اعتراضًا على استمرار تواجد الحكم الرابع في المباراة.

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