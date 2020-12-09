وزارة الزراعة توافق على تصدير ٢٥٠ طن من محصول الطماطم الى السعودية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "من خلال دائرة البستنة احدى تشكيلات وزارة الزراعة، فقد تمت الموافقة على السماح بتصدير ٢٥٠ طن من الطماطم ومن خلال شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية"، مبينة ان "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي".

واضافت ان "ذلك يهدف لدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي، فضلا عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لاجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي".

واكدت "استمرارها بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي".