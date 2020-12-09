شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تجدد موقفها الداعم تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية أساسية.



واشار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الى ان المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، منذ عهد الملك عبدالعزيز، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية.

واكد التزامه بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.