شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يفتنح منتدى الإدارة والتسويق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لـ منتدى الإدارة والتسويق الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن المنتدى هو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، يهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف الشوربجى، أنه لابد من مناقشة كل المشاكل التى تواجهنا فى كل المؤسسات الصحفية القومية من خلال المنتدى الذى تنظمة الهيئة، موجهًا رسالة للمشاركين فى المنتدى قائلاً: "عليكم عامل كبير جدًا فى عملية التطوير فى القطاعات المختلفة بالمؤسسات الصحفية القومية ".

وأكد الشوربجي أن المنتدى سينعقد على ثلاث مراحل وأن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتان لمديري العموم في مؤسسات أخبار اليوم ودار التحرير ودار المعارف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر رئيس الهيئة أن المنتدى يأتي ضمن خطة تطوير أنشطة المؤسسات الصحفية بطرح أفكار ورؤى جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 22 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لقطاعات الإدارة والتحرير في المؤسسات القومية من بينها المطابع والشئون المالية وصحفيو المواقع الإلكترونية خلال الأشهر الخمسة الماضية.