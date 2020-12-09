شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجوب محافظات مصر لتكريم أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظات مصر سلسلة من الزيارات لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم أبناء الشهداء ضمن حملة "على راسنا" ،البداية من بورسعيد، حيث أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى"على راسنا" ضمن مبادرة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، جري فيها تكريم الطفل آسر، نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

جاءت الاحتفالية الثانية بمقر التنسيقية، حيث حضر بالاحتفال كل من معاذ وملك أبناء الشهيد محمد صلاح، وسيف ومحمد أبناء الشهيد أحمد إبراهيم، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن. وصرح كريم عبد العاطي لأسر الشهداء: تكريمكم أقل ما نقدمه لشهداء الوطن.

وتكرر الاحتفال بمقر التنسيقية، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر هذه المرة، فريدة ابنة الشهيد أحمد محروس، وحبيبة ووليد أبناء الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن، وصرحت شيماء عبد الإله: التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا.

ومواصلةً للزيارات الميدانية للمحافظات، ضمن حملة "على راسنا"، جري تكريم أبناء الشهيد عادل عبد الحميد بالسويس، حيث قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتكريم أبناء الشهيد، أثناء بطولة كأس الاتحاد لترجت اسبرنت، المقامة في نادي بدر بمدينة السويس، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها التنسيقية للاحتفال بأبناء الشهداء.

المحطة التالية للحملة كانت في الأسكندرية، حيث نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء، وذلك بحضور عدد من أبناء الشهداء، وهم نور ورويدة أبناء الشهيد أحمد محمد سالم عباس، وزوجته بسمة صلاح علي، ويحيي وفريدة أبناء الشهيد محمد درويس، وزوجته هاله محمد حسن، وآسر نجل الشهيد أيمن عبدالحميد، وزوجته سلمى مصطفى محمد، ومليكة وتاليا أبناء الشهيد محمود طلعت زيادة، وزوجته بسمة عبد النبي، ورودينا ابنة الشهيد محمد علوي حسن محمد، وزوجته دعاء إبراهيم عبداللطيف، ومحمد وإسلام أبناء الشهيد عبد السلام محمد السيد، وزوجته شيماء هريدي السيد، ومنى الكومي شقيقة الشهيد محمد الكومي، نيابةً عن زوجته وابنته زينة، ووالدة الشهيد شريف محمد عمر، نيابةً عن أبنائه وزوجته، ضمن فعاليات حملة"على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية بالتزامن مع أعياد الطفولة، وذلك بحضور العميد حازم بدر نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وهدى عبد الستار عمار عضو التنسيقية.

وختامًا بمحافظات الصعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكرم أبناء الشهداء بمحافظة بني سويف ضمن حملة "على راسنا"، حيث احتفلت التنسيقية، بأبناء الشهداء بالمحافظة، ضمن الحملة التي أطلقتها تزامنًا مع أعياد الطفولة، لمشاركة الأطفال أوقاتهم، وتقديرًا للشهداء الذين بذلوا الأرواح في سبيل هذا الوطن. وشهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم عدد من أبناء الشهداء، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ وعضو التنسيقية، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.

وفي أقصي الصعيد، قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتكريم أسرة الشهيد أحمد عبدالفتاح، وذلك بديوان عام محافظة قنا، بحضور نائب المحافظ وذلك ضمن مبادرة "على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية للاحتفال بأبناء الشهداء. وحضر التكريم كل من حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واعضاء التنسيقية إيمان طلعت، ورضوان عبدالغنى .

وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عدداً من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.