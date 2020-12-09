شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات وكبار السن يسيطرون على المشهد بجولة إعادة انتخابات النواب فى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة مدرسة أم المؤمنين التجارية بنات، بدائرة المرج فى القاهرة، حضورا مميزا من السيدات وكبار السن، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

كما تزايد إقبال الناخبين على لجان مدرسة المرج الثانوية بنات، ومدرسة جمال عبد الناصر بدائرة المرج، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار أمنى أمام اللجان الانتخابية. وخصص لدائرة المرج مقعدان، تم حسم واحد، ويتبقى المقعد الثانى الذى ينافس عليه مرشحون بجولة الإعادة.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح أمس الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.