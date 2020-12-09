شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: مشاركة كبيرة من الشباب فى جولة الإعادة لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز، مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مشاركة كبيرة من الشباب في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وأشار خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى زيادة معدلات التصويت في العديد من المحافظات بجولة إعادة المرحلة الثانية، موضحا أنه تزداد الأعداد في الساعات الأخيرة من التصويت.

وأوضح مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يوجد التزام كبير بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وبتطبيق إجراءات كورونا.

وكان محمد عبد العزيز، مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أن الغرفة تابعت اليوم الثانى لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة، وذلك من خلال 1400 متابع موزعين على كافة محافظات المرحلة الثانية التي تجرى بها جولة الإعادة.