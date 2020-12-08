الأمم المتحدة تعلن عن اليوم العالمي "للإستعداد الوبائي"

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، أن 27 ديسمبر سيكون "اليوم العالمي للإستعداد الوبائي"، في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية.

ويأتي ذلك بعد عام من إنتشار وباء فيروس كورونا في العالم، حيث صادقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي يبلغ عددها 193 دولة، بالإجماع على مشروع قانون يعترف بالحاجة إلى "زيادة مستوى الإستعداد من أجل التعامل المبكر والمناسب بشكل أكبر في مواجهة أي وباء قد يظهر".

روسيا اليوم