فرنسا / هجوم نيس : توجيه الإتّهام للتونسي إبراهيم العويساوي وسجنه

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس الإثنين، في بيان، أنه تم توجيه الإتهام إلى التونسي إبراهيم العويساوي (21 عاما) وإيداعه السجن، على خلفية الإعتداء على كنيسة نوتردام في نيس نهاية أكتوبر الماضي، والذي قتل فيه ثلاثة أشخاص.
جاء هذا القرار بعد تحسن وضعه الصحي، ما مكّن قاضيا متخصصا من إستجوابه.
وللإشارة، فإن العويساوي أصيب خلال إعتقاله في 29 أكتوبر، كما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا. وفي بداية نوفمبر، نُقل إلى مستشفى في منطقة باريس.
فرانس 24/ أف ب
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