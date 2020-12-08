الولايات المتحدة.. تسجيل 1404 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1404 وفيات و192299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

و أوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يقترب من 15 مليون حالة، وفقا لروسيا اليوم.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 283703، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 14.95

مليون.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.29 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا

المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و546078.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.