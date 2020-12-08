‏بايدن: 100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن 100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، لتقيدم مشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، إن أول 100 يومًا من ولايته تتطلب ارتداء الكمامات، وناشد الأمريكيين المساعدة وارتداء الكمامة لمئة يوم.

وأكد أن بلاده لن تتخلص بسهولة من وباء كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات.

‏وقال إن على الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أمريكا، مشيرًا إلى أن ‏حزمة التحفيز الاقتصادية

الخاصة بكورونا مجرد بداية.

وأشار إلى أن ‏فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال مئة يوم، مؤكدًا أنه يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم.

وسجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في

روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.

وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.