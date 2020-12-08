زعيم الجمهوريين يدعو لرفض قرار بشأن منع صفقة الأسلحة للإمارات

وصف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أبو ظبي بأنها "شريك مهم في الحرب على الإرهابيين".

و دعا ماكونيل، إلى التصويت بالرفض على مشروع قرار يهدف لمنع الرئيس دونالد ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، معتبرا أنه "أمر محير بعض الشيء أن نظن، في أسوأ توقيت على الإطلاق، أن بادرة احتجاجية لا فرصة لها

في الحصول على أغلبية تمنع حق النقض الرئاسي"، وفقا لروسيا اليوم .

ويستلزم القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

و فى وقتا سابق، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً بموافقتها على بيع

أسلحة متقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة، الأمر الذي يمهد لمعركة محتملة بين المشرعين الأمريكيين بشأن هذه الصفقة خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الإدارة الحالية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الموافقة على صفقة الأسلحة " هي تقدير لعمق علاقتنا ولحاجة الإمارات إلى القدرات الدفاعية المتقدمة للردع وللدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتنامية من جانب إيران".