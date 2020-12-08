بريطانيا تبدأ التلقيح الجماعي ضد "فيروس كورونا" وتسعينية أول المحظوظين 

في يوم شبه بيوم النصر، بدأت بريطانيا اليوم الثلاثاء التطعيم الجماعي لسكانها ضد فيروس كورونا المستجد، ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببدء برنامج التطعيم، وشكر العاملين في مجال الصحة والعلماء ومن تطوعوا للتجارب.

وقال في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي "سنتغلب على هذا الأمر معا" وحث المواطنين على مواصلة اتباع الإرشادات التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وبدأ العاملون في مجال الصحة إجراءات التطعيم بلقاح طورته شركتا فايزر، وبيونتك، ليصبح هذا البلد مقياسا للعالم فيما يسعى لتوزيع مركب يجب تخزينه في 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وسيكون موظفو الصحة في الخطوط الأمامية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80، والعاملون في دور الرعاية، وهم أول من سيحصل على لقاح فايزر-بيونتك ضد كورونا.

وأصبحت مارغريت كينان، وهي جدة ستبلغ من العمر 91 عاما خلال أسبوع، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح خارج التجارب عندما حصلت على الجرعة في المستشفى المحلي في كوفنتري وسط إنجلترا.



وقالت "إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كنت أتمنى أن أحصل عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام".

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الفيروس الذي دمر اقتصادات، وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص، رغم أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه الوقت الحالي.



وبريطانيا أول دولة تبدأ التطعيم الجماعي بلقاح فايزر، بيونتك، وهو أحد اللقاحات الثلاثة التي سجلت نتائج ناجحة من تجارب كبيرة بعد تطويرها في وقت قياسي.

وشبّه وزير الصحة مات هانكوك اليوم بيوم النصر. وقال "إذا تمكّنا من تطعيم كل شخص عرضة للإصابة بهذا المرض، فيمكننا المضي قدما والعودة إلى الوضع الطبيعي" مضيفا أنه يتوقع تطعيم الملايين بحلول نهاية العام.

وأضاف وهو يغالب دموعه على الهواء مباشرة "كانت سنة صعبة على الكثير من الناس". وطلبت البلاد إمدادات كافية من لقاح فايزر-بيونتك لتطعيم 20 مليون شخص. وقالت الشركتان إن اللقاح كان فعّالا بنسبة 95% في الوقاية من المرض في تجارب المرحلة النهائية.

ومن المتوقع أن يتم توفير حوالي 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول. وفي المجمل، طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من اللقاح المذكور، ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح، ومن ثم يكفي هذا الطلب 20 مليون شخص في البلد الذي يسكنه 67 مليونا.

وقبل يومين، بدأت روسيا حملة لتطعيم الفئات ذات الأولوية، كالأطباء والمعلمين والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، لتتوسع اليوم وتشمل عموم الراغبين.

وخصصت السلطات نحو 70 عيادة للتطعيم، على أن يتم افتتاح 100 أخرى أمام الراغبين في تلقى اللقاح حتى نهاية الشهر الجاري. كما أعلنت أنها ستبدأ بتصدير اللقاح إلى الخارج انطلاقا من مطلع العام القادم، حيث وقعت على عقود للإنتاج المشترك للقاح مع عدد من الدول لسد الحاجة الداخلية والتصدير لجميع الدول المهتمة.



المصدر: وكالات