ممثلو الاتحاد الاوربي يؤكدون دعم القضية الفلسطينية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أكد وفد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، اليوم، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وتضامنه مع أهالي قطاع غزة في ضوء الحصار الإسرائيلي وتفشي عدوى فيروس (كورونا المستجد، وضرورة توفير الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وحقوق إنسان.



وقال رئيس الوفد ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفن كون فون بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي عقد بعد جولة تفقدية قام بها الوفد لعدد من المشاريع الممولة أوروبيا في قطاع غزة "نحن هنا تضامنا مع أهالي قطاع غزة بعد 13 عاما من الحصار والسبب الآخر يتعلق بفيروس (كورونا)الذي أتى إلى غزة حديثا إضافة الى التعرف على مشاكل قطاع غزة وتقديم الدعم باسمنا وباسم الاتحاد الأوروبي".

واضاف بورغسدورف انهم يقدمون الدعم للقضية الفلسطينية ويسعون لتحقيق الاستقلال الكامل لفلسطين مشددا على ضرورة ضمان حقوق الانسان والحق في التعليم وتحقيق الذات لكل إنسان في غزة.

وذكر أن الوفد لديه "ثلاثة بنود للتحدث عنها أولها الاحتلال الإسرائيلي وهو يتحكم في غزة وفي قراراتها منذ زمن طويل أما البند الثاني فهو السلطة الفلسطينية والمعترف بها من دول العالم والثالث ما حدث في عام 2007 من انقسام داخلي فلسطيني".