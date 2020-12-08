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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات تتصل بالإرهاب على دبلوماسي إيراني باليمن وجامعة إيرانية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتصل بالإرهاب على حسن إيرلو سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن وجامعة المصطفى الدولية في إيران والمواطن الباكستاني الذي يتخذ من إيران مقرا له يوسف علي موراج.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج كما وصفت جامعة المصطفى الدولية بأنها مركز انطلاق لعمليات فيلق القدس والتجنيد في الخارج.
وقالت إن موراج دعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.