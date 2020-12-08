أمريكا تفرض عقوبات تتصل بالإرهاب على دبلوماسي إيراني باليمن وجامعة إيرانية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتصل بالإرهاب على حسن إيرلو سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن وجامعة المصطفى الدولية في إيران والمواطن الباكستاني الذي يتخذ من إيران مقرا له يوسف علي موراج.

