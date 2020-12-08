شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل العالم النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني قال اليوم الثلاثاء إنه جرى اعتقال بعض المشاركين في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد الشهر الماضي.



ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن أمير عبد اللهيان قوله لقناة (العالم) الإيرانية الناطقة بالعربية "لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم، من العدالة".

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