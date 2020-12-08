الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 900.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144 ألفا و 900 .

وأشار المتحدث إلى وجود 83 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 297 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 140 ألفا و638 حالة.