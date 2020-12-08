شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية».. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مع ترقب تصنيفها جماعة إرهابية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية ضمن «كيانات ذات اهتمام خاص» أو «قلق خاص». وأدرجت واشنطن ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص كلا من الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان. وقال بومبيو في تصريحات له اليوم (الثلاثاء): إن حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة، بناء على التقدم الكبير الذي حققته حكومتا البلدين.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن بومبيو، قد يعلن قريبا مليشيا الحوثي منظمة إرهابية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية. وتحدثت الصحيفة عن أن إعلان مليشيا الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني، إضافة لفرض محتمل لمزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوعين، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع مليشيا الحوثي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن عزم واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، مضيفة أن بومبيو يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.