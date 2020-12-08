شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مرسوماً لتوزيع اللقاحات في أمريكا قبل الدول الأخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوماً يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتاً الى أن البلاد قد تفتقر الى جرعات كافية بعد مرحلة التقليح الأولى.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات الى دول أخرى"، علما أن تحالف فايزر/بايونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز 100 مليون.

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