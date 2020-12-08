شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كردستان العراق إلى 6 قتلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كردستان (العراق) - رويترز

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في اقليم كردستان العراق إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى، وفق ما أفادت مصادر طبية ورسمية، الثلاثاء

وأضاف المصدر أن «أحد المحتجين قُتل برصاص حرس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة تكية غرب مدينة السليمانية»، وتابع أن «المحتج الآخر توفي متأثراً بإصابته برصاصة في الرقبة عندما أطلقت قوات الأمن الكردية الرصاص لتفريق محتجين في بلدة سيد صادق».

وقتل 5 أشخاص وأصيب العشرات في الاحتجاجات التي اندلعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كردستان العراق.

واتسع نطاق الاحتجاجات على عدم دفع الرواتب، الثلاثاء، إلى ما لا يقل عن ست بلدات قرب السليمانية، حيث أضرم المحتجون الغاضبون النار في مقار الأحزاب السياسية ومباني الحكومة المحلية.