شكرا لقرائتكم خبر عن مسلّة معدنية غامضة تظهر في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت مسلّة معدنية غامضة في منطقة في شمال هولندا، بحسب ما أكّدت السلطات، وذلك بعد اكتشاف قطع مماثلة في الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.

وعثر متنزّهون على هذه المسلّة الأحد في ملكية خاصة بالقرب من محمية كيكينبرج في منطقة فريزلاند، بحسب إيمكي بورما الناطق باسم جمعية «شتاتسبوسبيهير» الهولندية لحرّاس الغابات.

وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس «نظنّ أنها نُصبت في الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع على الأرجح لأن متنزّهين عثروا عليها، لكنّنا لا نعلم كيف وصلت إلى هنا؟».

وتفحّص حرّاس غابات المسلّة وباشروا بالبحث عن أدلّة تسمح بمعرفة مصدرها.

وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّتان أخريان بعد بضعة أيّام في رومانيا وكاليفورنيا. وعُثر على رابعة الأحد على شاطئ جزيرة وايت في جنوب إنجلترا.

ونشرت وسائل إعلام هولندية صوراً للعمود الذي عُثر عليه في منطقة فريزلاند والذي يبدو أقلّ وهجاً من المسلّات الأخرى.

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