شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز عامين مع إيقاف التنفيذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، لمدة عامين، منها 22 شهراً مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطى المنشطات، وفقاً للبيان الرسمي الذي أعلنه الكاف.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي «وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقاً لمدة عامين، منها 22 شهراً مع وقف التنفيذ، بشرط ألا يكون اللاعب مذنباً بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين».

وكان إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الإفريقى «كاف» صباح الأحد الماضي، وقدم المحامي السويسري الذي رافق اللاعب جميع الأوراق التي تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطي المنشطات، وينتظر بيراميدز وإبراهيم حسن قرار الاتحاد الإفريقي والذي من المنتظر أن يصدر خلال الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر أن لجنة الاتحاد الإفريقى ومكافحة المنشطات تفهمت الأمر، ومن المتوقع أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى والإفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 أشهر، لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حُسن نية اللاعب في عدم تعمد تعاطي المنشطات.