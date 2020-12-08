حصر عددي لنتائج فرز لجنة 123 دائرة السويس بإعادة النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 123 بمدرسة القنال الابتدائية بحي السويس من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين 238 وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 208 أصوات، بلغت الباطلة منها 30.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح حسن عيد على 122 صوتًا، تلاه المرشح جلال مازن بـ 116 صوتًا، والمرشح جمال عبيد بـ 89 صوتًا، والمرشح أحمد مراد بـ 89 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 465 ألفًا و843 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. ​