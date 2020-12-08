"غير مؤثرة".. وزير التعليم يكشف عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة -
كتب - معتز عباس:
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في المراحل الدراسية المختلفة.
وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، كام عدد الإصابات من بين الطلا؟، رد "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بالكورونا، و80% منهم تعافوا من الإصابة.
وأكد وزير التعليم، أنهم إذا أصيبوا لا يؤثر ولم يتم إغلاق أي مدرسة حتى الآن وملاحظة وزيرة الصحة في بعض المدارس الخاصة، لافتًا إلى الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.
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