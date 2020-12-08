الجيش السعودي يعلن انطلاق مناورات مشتركة مع القوات البرية الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 2" 2020 بين القوات البرية للملكية و القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

و يهدف التمرين إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم

ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

والقوات البرية الـملكية السعودية تعد من أكبر وأقدم فروع الجيش السعودي وواحدة من أركان الحرب العامة ضمن وزارة الدفاع، وهي القوة المعنية بشؤون العمليات العسكرية البرية، والمكلفة

حسب المهام المعلنة لها بالدفاع عن أراضي المملكة، ومصالحها من التهديدات الخارجية

وتتوزع القوات البرية على 8 مناطق عسكرية تغطي كافة النطاق الجغرافي للمملكة، ويتكون من عدة قيادات مناطق، وأسلحة مستقلة، وكليات، ومعاهد، ومدارس متقدمة، وتشكيلات، وإدارات، وهيئات، ومجموعات مختلفة، تتكاتف فيما بينها لتكون قادرة، وبكل كفاءة، على خوض غمار المعارك الحربية.