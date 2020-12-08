اعتقال بعض المشاركين في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

أعلنت إيران مساء الثلاثاء، اعتقال بعض المشاركين بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده حسبما ذكرت العربية.
ونقلت "العربية" السعودية، عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الشبه رسمية، أن إيران أكدت سابقًا أن اغتيال فخري زاده تم عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولاً إيرانيًا قوله، إن طهران أعلنت اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النوويمحسن فخري زاده.
واغتيل أكبر عالم نووي إيراني، محسن فخري زاده، في 27 نوفمبر ، بمساعدة "أداة إلكترونية متطورة" تسترشد بـ"جهاز متصل بالأقمار الصناعية"، بحسب العميد رمضان شريف، المُتحدث باسم الحرس الثوري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا).
ونقلت "إسنا" عن شريف قوله إن "الصهاينة يعرفونجيداً أن أفعالهم لن تمر دون رد. في السنوات الماضية ثبت أن أفعالهم لن تمر دون رد".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، إن وزارة الاستخبارات الإيرانية حذَرت الحكومة قبل أشهر وأيام قليلة من اغتيال فخري زاده من خلال توفير المعلومات التفصيلية اللازمة في شكل "تنبيه عملية إرهابية".
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن العالم النووي الإيراني الذي اُغتيل شرقي العاصمة طهران أُصيب برصاص رشاش آلي مُثبت على سيارة، ويعمل بطريقة التحكم عن بعد.
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