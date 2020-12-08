غزة تناشد الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع الصحي في القطاع

حذر يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء عقده بمستشفى غزة الأوروبي مع 18 سفيراً من الاتحاد الأوروبي وبحضور مدير منظمة الصحة العالمية جيلارد روكنشوب من خطورة الواقع الصحي بغزة جراء النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمواد المخبرية والتجهيزات الطبية.

وطالب أبو الريش باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية ودعم احتياحاتها الملحة مع تفشي الوباء وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لقناة الغد.

و دعا أبو الريش، دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوطاتها على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره عن قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد.

ونوه أبو الريش إلى جهود وزارته في مواجهة الجائحة ومنها وضع السياسات والإجراءات والبرتوكولات ومضاعفة إنتاج كميات الأكسجين من 800 لتر إلى أكثر من 3000 لتر وزيادة عدد أسرّة العناية وتنمية قدرات الكوادر وتدعيم المختبر المركزي.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.29 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و546078.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.