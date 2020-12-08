بايدن يبحث مع إسرائيل عودة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد أجرى حوارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
و كشف شابيرو، عن مفاجأة بشأن الملفات الملحة المطروحة على أجندة بايدن، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقال شابيرو، إن القضية الإسرائيلية ـ الفلسطينية لن تكون على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في الوقتالحالي. فيما أجرى بايدن حوارا مع الحكومة الإسرائيلية حول العودة إلى المفاوضات.
وأكد دان شابيرو السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل أن الملف الإيراني سيكون على رأس أولويات إدارة بايدن في الفترة الأولى من ولايته، التي ستبدأ في العشرين من يناير المقبل.
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