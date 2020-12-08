الجيش المصري يقضي على 40 تكفيرياً في سيناء

سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة) - أعلن الجيش المصري مقتل 40 إرهابياً، في ما استشهد وأصيب 6 ضباط وجندي كحصيلة للضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، مشيراً أيضاً إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.

وأوضح الجيش المصري، في بيان اليوم، أنه خلال 100 يوم، بداية من أول سبتمبر وحتى 8 ديسمبر 2020، أنه تمكن من تدمير 437 وكراً وملجأ ومخزناً للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، وهو ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة، كما استهدف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة.

وقال المتحدث العسكري المصري: إنه «اكتشف ودمر 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسة، فضلاً عن تدمير 32 دراجة بخارية»، لافتاً إلى أنه قبض على 12 عنصراً إرهابياً، أحيلوا على القضاء.