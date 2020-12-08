ماكرون: هناك ضرورة ملحّة لإصلاح الشرطة الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 9:05 مساءً

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك ضرورة ملحّة لإصلاح الشرطة الفرنسية بعدما اتّهم مدنيون كثر عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي ضدهم.

وجاء في رسالة وجّهها إلى اتحاد للشرطة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنه سيدعو إلى اجتماع يضم كل الأطراف في كانون الثاني لبحث كيفية تحسين العلاقات بين الشرطة والمدنيين.

وأبدى ماكرون تصميمه على تولي هذه القضية شخصيا بعدما دفعت عشرات الآلاف إلى التظاهر في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن الطاولة المستديرة التي سيشارك فيها ممثلون للشرطة ونواب وفاعليات مدنية ستبحث أيضا شكاوى مزمنة لدى الشرطة من ظروف العمل.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام احتجاجات عنيفة على مشروع قانون يخشى من تقييده للحريات ، حيث أصيب عدد من المتظاهرين، جراء مواجهات مع الشرطة، ضمن احتجاجات على قانون أمني جديد.

وكان المشرعون الفرنسيون قد مرروا تشريعات جديدة، من شأنها منع نشر وجوه رجال الأمن، واستخدام طائرات طائرات بدون طيار في المراقبة بشكل أكبر.

وقد حث خبراء بالأمم المتحدة، باريس، على مراجعة القانون الجديد، واصفة إياه بأنه “غير متسق” مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشهدت باريس احتجاجات عنيفة اعتراضا على القانون، شارك فيها مجموعات شغب مثل “بلاك بلوك”.