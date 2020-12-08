ضربة جديدة لتضييق الخناق على تمويل مليشيات إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 7:39 مساءً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مواطن باكستاني بسبب صلته بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، في ضربة جديدة لتضيق الخناق على تمويلات المليشيا الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد مسؤول أمريكي، أن بلاده بصدد فرض عقوبات متصلة بالإرهاب على فرد وكيان إيرانيين.

وأوضح المسؤول أمريكي أن العقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو، وجامعة المصطفى العالمية الإيرانية.

وتتزامن العقوبات مع زيادة واشنطن الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في السلطة.

وتعتزم إدارة ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.