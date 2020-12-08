شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف»: ارتفاع الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس إلى 38% والان نبدء بالتفاصيل

أفادت منظمة اليونيسف بارتفاع عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا بنسبة 38 % في نوفمبر، مما أثر بشكل كبير على التقدم المحرز في عملية التعلم ورفاه 90 مليون طالب إضافي على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أن شهر أكتوبر شهد انخفاضا في عدد تلاميذ المدارس المتأثرين بإغلاق المدارس بمقدار ثلاث مرات تقريبا.

وأوضحت المنظمة، أن ملايين الأطفال ما زالوا خارج الفصول الدراسية منذ أكثر من تسعة أشهر، والعديد منهم يعيشون مجددا هذه الاضطرابات، معربة عن خشيتها من إغلاق العديد من المدارس أبوابها دون مبرر، ودون التركيز، بشكل كاف، على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المدارس آمنة من فيروس كورونا.