شكرا لقرائتكم خبر عن "أسترا زينيكا" تنشر أول نتائج لتجارب لقاح كورونا في دورية علمية والان نبدء بالتفاصيل

أصبحت نتائج تجربة إكلينيكية للقاح أنتجته شركة الأدوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد أول نتائج تجربة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تنشر في دورية علمية اليوم الثلاثاء. وكتب العالم أندرو بولارد وفريقه في المجلة الأكاديمية "ذا لانسيت" أن لقاح "ايه زد دي 1222" فعال بنسبة 70 %، مؤكدين النتائج التي نشرتها الشركات المصنعة في نوفمبر. وأظهرت الدراسة أن اللقاح آمن بشكل عام، حيث أصيب ثلاثة فقط من أصل 24 ألف شخص بآثار جانبية حادة على مدى ثلاثة أشهر ونصف، إلا أنها لم تؤكد مما إذا كانت الآثار الجانبية مرتبطة باللقاح أم لا.

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