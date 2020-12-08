رقم قياسي لإصابات ووفيات كورونا في تركيا

كما سجلت تركيا 33198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالات بدون أعراض، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ بداية الوباء.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا في أعلى عدد من الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.



وفرضت الحكومة عمليات إغلاق كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع لمكافحة الارتفاع الحاد في الوفيات والإصابات.