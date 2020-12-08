القوة الجوية يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام القاسم على أديم الشعب

فريق الصقور احتاج 33 دقيقة ليسجل قائده حماد أحمد اول اهدافه في الموسم من كرة رأسية وضعت الفريق في المقدمة، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني زادت متاعب فريق القاسم بعدما اشهر الحكم يوسف سعيد البطاقة الحمراء بوجه اللاعب كرار عبد ياسر، لكن فريق مدينة بابل تلقى جرعة ثقة ونجح في تعديل الكفة عند الدقيقة 79 بتوقيع اللاعب سراج الدين صباح.



التعادل وضع الصقور في المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما اوصل القاسم الى النقطة الثالثة في قاع الترتيب.