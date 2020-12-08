الأمم المتحدة تدين أعمال العنف التي صاحبت تظاهرات السليمانية

ادانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية.

واعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن ادانتها لـ"أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في محافظة السليمانية". وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق "سلطات إقليم كردستان على حماية حرية التعبير". ويشهد إقليم كردستان منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.

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