

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 634 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقارنة مع 528 أمس، و14842 إصابة جديدة ارتفاعا من 13720 في اليوم السابق. وبلغ مجمل الوفيات في إيطاليا، وهي أول بلد غربي يضربه الوباء، 61240 وفاة منذ ظهور الجائحة في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. وسجلت إيطاليا أيضا 1.757 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. دولة أوروبية تسجل نحو 15 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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