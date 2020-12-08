خمسة نواب يعلنون انسحابهم من 'حزب الجماهير' وبقاءهم في 'الجبهة العراقية'

أعلن خمسة نواب، الثلاثاء، انسحابهم من "حزب الجماهير" وبقاءهم في "الجبهة العراقية".

وقال النواب وهم قتيبة الجبوري ومحمد فرمان الشاهر الجبوري واحمد عبد الله موسى الجبوري وجاسم الجبارة الجبوري وحسن العلو الجبوري في بيان لهم تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن نحن نواب كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، رفضنا لقرار رئيس الحزب احمد الجبوري (ابو مازن) بانسحابه من الجبهة العراقية".

وأكد النواب "بقاءهم في صفوف الجبهة سعيا الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية"، معلنين "انسحابهم بشكل نهائي من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية".