المسماري: السفينة التركية المحتجزة دخلت منطقة عسكرية محظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيي أردوغان، لم يتوقف يومًا عن نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وقال المسماري قي تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية، مساء اليوم، ‏إن السفينة التركية احتجزت لدخولها منطقة محظورة وإن كانت لا تحمل أسلحة أو مواد ممنوعة، رافضًا البيان التركي المندد باحتجاز السفينة، مضيفًا أن البيان التركي يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة.

وأضاف أن تركيا تريد استكمال مشروعها في المنطقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي في حالة حرب مع تركيا، مشيرًا إلى أنهم وافقوا على وقف إطلاق النار احترامًا لمصر والدول الشقيقة التي طلبت ذلك.

نددت تركيا اليوم الثلاثاء، باحتجاز الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الاثنين، لسفينة تركية متجه صوب ميناء مصراتة غرب ليبيا، حسبما ذكرت العربية.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، قال مساء أمس، إن السرية البحرية سوسة قامت باعتراض سفينة شحن تجارية تحمل علم جامايكا، لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر في طريقها لميناء مصراته غرب ليبيا.

وبحسب تصريح للمسماري نشره مساء الاثنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن السفينة رصدت داخل المياه الإقليمية الليبية.