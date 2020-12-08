تحويلات المصريين بالخارج تحطم رقمها القياسي منذ التعويم بالربع الثالث (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أكبر قيمة لها منذ تحرير سعر الصرف على الأقل في نوفمبر 2016 وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020، محطما أعلى مستوى سابق له منذ التعويم عند 7.9 مليار دولار في الربع الأول من العام.

وبحسب ما ذكر البنك في بيان أمس الاثنين، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 8 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة زيادة 19.6%.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي (2019-2020)، ارتفعت ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

ويأتي ذلك رغم تراجع التحويلات خلال الفترة أبريل - يونيو 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العامين الأخيرين، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.