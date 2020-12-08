صندوق الاستثمارات الروسي يعلن استعداده لإنتاج لقاح "سبوتنيك" في أوكرانيا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، استعداده لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا في أوكرانيا.



وذكر الصندوق، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "بيوليك" وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية، قد نظمت إنتاج "اللقاح بشكله النهائي" على أراضي أوكرانيا، وأن القدرات الإنتاجية للشركة تفي بجميع المعايير الخاصة بـ "الممارسات التصنيعية الجيدة" (GMP) الخاصة بالمنتجات الطبية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من

إنتاج مركز "جاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

وسجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قويا، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.

وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.