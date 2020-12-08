بومبيو: تعيين سفير لطهران في اليمن يكشف نيتها في زيادة الدعم للحوثيين

‏أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن لحرس الثوري الإيراني يدعم أجندة العنف لتفجير الأوضاع في مناطق بالشرق الأوسط، مشددة على مواصلة بلاده جهود التصدي لسلوك إيران الخبيث، حسبما ذكرت العربية.

وقال بومبيو، ‏اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني، يخطط لزيادة مساعداته للحوثيين لتعقيد جهود التوصل لحل‏ للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يستحق السلام والاستقرار.

‏وأكد أن دعم إيران للحوثيين في

اليمن يطيل أمد النزاع ويهدد استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود دول الجوار لليمن في مساعي وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تعيين إيران لسفير لها في اليمين، يكشف نية طهران في زيادة الدعم للحوثيين.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، السبت، أن السفير الإيراني الجديد، حسن إیرلو

وصل إلى صنعاء، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" المقربة من نظام ولاية الفقيه.

وأكد المسؤول الإيراني، أن السفير الجديد فوق العادة ومطلق الصلاحية، وصل صنعاء، وسيقدم أوراق اعتماده للسلطات الانقلابية غير المعترف بها دوليا.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن طريقة وصول السفير حسن إيرلو إلى صنعاء، لكن مصدرا ملاحيا بمطار صنعاء أكد لـ"العين الإخبارية"، أنه تم تهريبه ضمن عدد من الجرحى الذين عادوا من سلطنة عمان إلى صنعاء الأربعاء الماضي، في عملية انتهت بتحرير رهينتين أمريكيتين من سجون الانقلاب الحوثي.