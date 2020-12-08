التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي لإدارة التجارة مع ايرلندا

التوصل إلى اتفاق حول التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"
توصلت بريطانيا والاتجاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علما أنه سيكون لديها الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية، اعتبارا من العام المقبل.
وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن الاتفاق تم ”من حيث المبدأ“، ويتضمن ترتيبات حدودية.
ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان، كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية ودولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
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