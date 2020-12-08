قرقاش: الإمارات تدعم المساعي السعودية لتعزيز التضامن في الخليج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من خلال تغريدة عببر صفحته الرسميى على “تويتر” ان الإمارات تثمن جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.

وكتب “تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة”.

ومن جانبها، أعلنت مصر، الثلاثاء، تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر، وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.